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16.11.2020 17:33
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Дональд Трамп вновь объявил, что выиграл выборы 3 ноября

Президент США Дональд Трамп 16 ноября вновь объявил в Twitter, что выиграл выборы главы государства.

«Я выиграл выборы!» — написал Трамп.

Далее он назвал «фальшивым» пересчет голосов в штате Джорджия, где кандидатов в президенты разделяют всего несколько тысяч голосов.

Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать «большие иски», чтобы доказать свою точку зрения. Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях. Выборщики должны назвать имя нового президента США 8 декабря, если судебные процессы по этому поводу не затянутся на более поздний срок.

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Комментарии (4)

DMITRII78
Байден украл выборы!!!
p-ro100
DONALD WON!
По-русски эта фраза звучит совершенно определённым образом.
261697121
Вызовите уже доктора наконец.
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