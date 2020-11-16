Дональд Трамп вновь объявил, что выиграл выборы 3 ноября

Президент США Дональд Трамп 16 ноября вновь объявил в Twitter, что выиграл выборы главы государства.
«Я выиграл выборы!» — написал Трамп.
I won the Election!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020
Далее он назвал «фальшивым» пересчет голосов в штате Джорджия, где кандидатов в президенты разделяют всего несколько тысяч голосов.
Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать «большие иски», чтобы доказать свою точку зрения. Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях. Выборщики должны назвать имя нового президента США 8 декабря, если судебные процессы по этому поводу не затянутся на более поздний срок.