Дональд Трамп вновь объявил, что выиграл выборы 3 ноября

Далее он назвал «фальшивым» пересчет голосов в штате Джорджия, где кандидатов в президенты разделяют всего несколько тысяч голосов.

Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать «большие иски», чтобы доказать свою точку зрения. Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях. Выборщики должны назвать имя нового президента США 8 декабря, если судебные процессы по этому поводу не затянутся на более поздний срок.