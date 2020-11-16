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16.11.2020 11:02
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Для поиска преступников МВД собирается использовать нейросети

МВД России представило проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления преступлений, в том числе серийных. Из федерального бюджета на это требуется более 55 миллиардов рублей.

Как сообщает 16 ноября «Коммерсантъ», в 2020 году МВД начнёт готовить техзадания, а в 2023 году приступит к опытно-конструкторским работам по созданию софта для «определения индивидуальных анатомических признаков человека, полученных из биологического материала с мест совершения преступлений».

Силовые структуры неоднократно пытались использовать искусственный интеллект в своих целях, в основном для распознавания лиц и объектов на изображениях и видео, для фиксации нарушений правил дорожного движения.

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Комментарии (2)

Александр Смуров
Будет как в ЖКХ, плати сколько начислили, крайних нет, а с компьютером не поспоришь.
Павел Михайлов
А использовать будут, что-бы ловить тех, кто без маски гулять пошёл.
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