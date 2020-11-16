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16.11.2020 10:11
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Доллар на торгах опустился до 77 рублей

Российская национальная валюта укрепилась на бирже в начале новой недели.

Курс доллара на открытии торгов опустился почти на 40 копеек. В 10:07 за американскую валюту давали ровно 77 рублей.

Евро, в свою очередь, потерял 33 копейки, упав до 91,26.

Нефть марки Brent стоит сегодня 43,26 доллара за баррель.

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Комментарии (6)

DimDimych
Надо брать.
houspi
Не иначе, как стажер новость писал.
Не взлетел, не рухнул - а опустился.
И про нефть не выделил в отдельную новость.
260642921
К 70-летию Путина, глядишь, "опустится" до 70 рублей.
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