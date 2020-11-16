Каршеринг срубил маршруткой два светофора на 1-м Муринском и оставил ей свой номер
Один человек попал в больницу после вечерней аварии с участием каршерингового автомобиля на севере Петербурга.
Как сообщает 16 ноября «Дорожный инспектор», по предварительной информации, вчера около 22 часов на пересечении Большого Сампсониевского и 1-ого Муринского проспектом столкнулись мужчина на «Фольксвагене» (каршеринг Pool Start) совершил столкновение с маршрутным автобусом №К-298. Пассажиров в маршрутке не было: она ехала в парк пустой. Водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в Елизаветинскую больницу.
Читатель «Фонтанки» Алексей рассказывает, что «Фольксваген Поло» двигался по Сампсониевскому и совершил столкновение с автобусом, который пересекал проспект по 1-му Муринскому. От удара автобус развернуло и откинуло к магазину, при этом он снёс два светофора.