Один человек попал в больницу после вечерней аварии с участием каршерингового автомобиля на севере Петербурга.

Как сообщает 16 ноября «Дорожный инспектор», по предварительной информации, вчера около 22 часов на пересечении Большого Сампсониевского и 1-ого Муринского проспектом столкнулись мужчина на «Фольксвагене» (каршеринг Pool Start) совершил столкновение с маршрутным автобусом №К-298. Пассажиров в маршрутке не было: она ехала в парк пустой. Водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в Елизаветинскую больницу.