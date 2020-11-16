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16.11.2020 07:39
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Ученые из Германии обнаружили напитки, которые подавляют коронавирус

Натуральные продукты, которые подавляют коронавирусную инфекцию в организме, обнаружили исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Препринт статьи доступен на портале bioRxiv.

Ученые утверждают, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают противовирусным эффектом. Из документа следует, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80 процентов, пишет 16 ноября РИА Новости.

По мнению исследователей, соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.

Данное исследование должно оценить научное сообщество.

Ранее специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе гриба Inonotus obliquus». Специалисты утверждают, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие инфекции.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Теперь цены на гранатовый сок, черноплодку, зелёный чай взлетят и из продажи они пропадут....
Василий Марущак
Ну вот и всё, кончились мучения
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