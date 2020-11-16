Ученые из Германии обнаружили напитки, которые подавляют коронавирус
Натуральные продукты, которые подавляют коронавирусную инфекцию в организме, обнаружили исследователи из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии. Препринт статьи доступен на портале bioRxiv.
Ученые утверждают, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай обладают противовирусным эффектом. Из документа следует, что черноплодная рябина на 97 процентов подавляет активность коронавируса, а сок граната и зеленый чай — на 80 процентов, пишет 16 ноября РИА Новости.
По мнению исследователей, соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, которые оказывают негативное влияние на вирус.
Данное исследование должно оценить научное сообщество.
Ранее специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе гриба Inonotus obliquus». Специалисты утверждают, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие инфекции.