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11.11.2020 09:27
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Специалисты «Вектора» обнаружили, что березовый гриб подавляет коронавирус. На основе чаги хотят сделать новый препарат

Водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавируса, утверждают специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. По итогам исследований подана заявка на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».

«Экстракты (чаги. — «Ведомости») показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — пишут 11 ноября «Ведомости» со ссылкой на Сибирское отделение РАН.

Чага продается в аптеках в виде порошка и используется в качестве симптоматического средства при болезнях желудочно-кишечного тракта и онкологии. Заведующая лаборатории центра «Вектор», заразившаяся коронавирусом, проверила чагу на себе. Аналогичным образом поступили ее родственники и коллеги. Через пять-семь дней, как отметили ученые, симптомы инфекции исчезли.

За последние сутки в Петербурге выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Это очередной рекорд по приросту заразившихся — предыдущий был поставлен накануне (1403 случая). При этом по России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 20997 заболевших, накануне было 21798.

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Комментарии (22)

Modest_5e4ce41f7533b
Да, кору дуба отвергли, как не оправдавшую доверия.
USSR_forever
подорожник прикладывать не пробовали? судя по этой новости, скоро всех больных в лес повезут... мол, природа вам поможет... я куею с этой страны... что не день - то поржать... не новости, а старости какие-то...
Caliform
Имбирь, версия 2.0
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