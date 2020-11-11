Специалисты «Вектора» обнаружили, что березовый гриб подавляет коронавирус. На основе чаги хотят сделать новый препарат

«Экстракты (чаги. — «Ведомости») показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», — пишут 11 ноября « Ведомости » со ссылкой на Сибирское отделение РАН.

Водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие коронавируса, утверждают специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. По итогам исследований подана заявка на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».

Чага продается в аптеках в виде порошка и используется в качестве симптоматического средства при болезнях желудочно-кишечного тракта и онкологии. Заведующая лаборатории центра «Вектор», заразившаяся коронавирусом, проверила чагу на себе. Аналогичным образом поступили ее родственники и коллеги. Через пять-семь дней, как отметили ученые, симптомы инфекции исчезли.



За последние сутки в Петербурге выявили 1485 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это очередной рекорд по приросту заразившихся — предыдущий был поставлен накануне (1403 случая). При этом по России наблюдается даже небольшое снижение — за 24 часа зафиксировали 20997 заболевших, накануне было 21798.

