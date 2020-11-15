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15.11.2020 20:00
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Министр здравоохранения Украины заболел коронавирусом и нашел в этом позитив

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что заражение коронавирусом поможет ему оценить недочеты в медицинской системе и лучше понять пациентов.

«Болеть, как и кому угодно, мне не нравится, но во всем пытаюсь искать позитив. И нашел его в этот раз», — написал он в Facebook 15 ноября.

Министр указал, что во время пандемии всегда смотрел на ситуацию «глазами медиков», теперь же у него появилась возможность «пройти этот путь в качестве пациента». Таким образом Степанов на себе проверит «маршруты пациентов и протоколы лечения».

Степанов находится на самоизоляции и работает удаленно. Ранее коронавирус подтвердили у президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента страны Андрея Ермака.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Проверять, так проверять до морга включительно.
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