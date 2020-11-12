Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали. Украинский президент будет работать из больницы

В офисе украинского президента рассказали, что главу государства отправили в больницу после обнаруженного накануне коронавируса.



«Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее подтвердился коронавирус, находятся в изолированных палатах больницы Феофания и работают дистанционно оттуда», — сообщает 12 ноября издание «Страна.ua» со ссылкой на советника офиса президента.

В больнице оборудован специальный кабинет, где Зеленский собирается работать. В палате президента также установлена спецсвязь. Сейчас глава государства не видится с семьей, так как «строго придерживается карантина».