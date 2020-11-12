FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 10:20
0
Печать

Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали. Украинский президент будет работать из больницы

В офисе украинского президента рассказали, что главу государства отправили в больницу после обнаруженного накануне коронавируса.

«Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак, у которых ранее подтвердился коронавирус, находятся в изолированных палатах больницы Феофания и работают дистанционно оттуда», — сообщает 12 ноября издание «Страна.ua» со ссылкой на советника офиса президента.

В больнице оборудован специальный кабинет, где Зеленский собирается работать. В палате президента также установлена спецсвязь. Сейчас глава государства не видится с семьей, так как «строго придерживается карантина».

Президент Украины 9 ноября заявил о сданном им положительном тесте на коронавирус. Чуть позже COVID-19 подхватил и глава украинского парламента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний