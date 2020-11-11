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11.11.2020 21:28
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Глава украинского парламента слёг с COVID-19

Глава украинского парламента заразился COVID-19, об этом вечером 11 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в Facebook.

«У каждого из нас есть риск подхватить коронавирус. Сегодня болезнь догнала мою семью, получил положительный результат теста. Чувствую себя нормальным, надеюсь, это продолжится. Буду в изоляции и работать удаленно. Соблюдайте карантинные ограничения и берегите себя и своих близких! Искренне желаю всем здоровья!», — написал глава парламента Украины

Напомним, президент Украины позавчера заявил о сданном им положительном тесте на коронавирус, о чём Владимир Зеленский сообщил в соцсетях. Таким образом, на Украине коронавирусом заболели первое и третье лицо государства одновременно.

По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки в стране выявили новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии на Украине подтверждено 489 808 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 221 459 человека, скончались 8 947 заразившихся.

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Комментарии (1)

virusanet
ёщё один покинул этот мир...

хе-хе.
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