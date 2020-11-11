Глава украинского парламента слёг с COVID-19

«У каждого из нас есть риск подхватить коронавирус. Сегодня болезнь догнала мою семью, получил положительный результат теста. Чувствую себя нормальным, надеюсь, это продолжится. Буду в изоляции и работать удаленно. Соблюдайте карантинные ограничения и берегите себя и своих близких! Искренне желаю всем здоровья!», — написал глава парламента Украины



Напомним, президент Украины позавчера заявил о сданном им положительном тесте на коронавирус, о чём Владимир Зеленский сообщил в соцсетях. Таким образом, на Украине коронавирусом заболели первое и третье лицо государства одновременно.

