Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. «Обещаю изолироваться и продолжать работать»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал 9 ноября в своем Facebook.



«Нет в мире счастливчиков, для кого COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — пишет Зеленский.



Комментаторы в основном желают президенту Украины здоровья, хотя без критики тоже не обошлось. «А вот носил бы масочку, не заболел бы», — пишет один из них.