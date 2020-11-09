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09.11.2020 18:20
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Президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. «Обещаю изолироваться и продолжать работать»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал 9 ноября в своем Facebook.

«Нет в мире счастливчиков, для кого COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — пишет Зеленский.

Комментаторы в основном желают президенту Украины здоровья, хотя без критики тоже не обошлось. «А вот носил бы масочку, не заболел бы», — пишет один из них.

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