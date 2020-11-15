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15.11.2020 18:00
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В Перми машина упала с парковки в реку вместе с женщиной и двумя детьми. Одного успел спасти очевидец

Автомобиль упал в Перми в реку Мулянку. Сидевшие в салоне женщина и ребенок погибли. Об этом 15 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Ранее сообщения об утонувшем автомобиле появились в социальных сетях Пермского края. Машина остановилась у торгового центра, из нее вышел мужчина, семья осталась его ждать. Пока молодого человека не было, автомобиль покатился с парковки и упал в реку Мулянку.

Очевидец успел вытащить из машины 2-летнего мальчика. Однако женщина и 4-летний ребенок утонули. Их тела извлекли из воды.

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Комментарии (13)

Wuhan Proletarian
Не исключено, что ребенок добаловался и нечаянно снял с ручника.
Alex001
Эта печальная история о том, что авто надо не забывать ставить на ручник, а асфальт на парковочных местах неплохо бы выравнивать, чтобы не было уклона.
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