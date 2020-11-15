В полицию Петербурга принесли полуголую девочку. Босая четырехлетка одна гуляла в ноябре

На одетого не по ноябрьской погоде ребенка, одиноко блуждающего по мокрым улицам, обратил внимание случайный прохожий в Калининском районе Петербурга. Родителей рядом не было.



Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне в начале второго часа дня в отдел полиции пришел мужчина с четырехлетней девочкой. По его словам, он нашел ее у дома № 10 на Антоновской улице. Из одежды на ней были только нижнее белье и кофта.

Светловолосая малышка рассказала, что ее зовут Василиса. Каких-либо следов, указывающих на то, что с ней могли грубо обращаться, на теле не было. На вопрос о том, где ее родители, она ответила, что мама Ира на работе. После этого ребенка доставили в одну из городских больниц.