Мексика стала 11-й страной, в которой коронавирусом заболели более одного миллиона человек

В Мексике за последние сутки коронавирусом заразились 5,7 тыс. человек, а общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 млн 3 тысяч человек. Об этом сообщает Минздрав страны 15 ноября.

Таким образом, Мексика стала 11-й страной, перешагнувшей рубеж в 1 млн заразившихся, при этом по числу летальных исходов страна занимает четвертое место в мире.

Неделей ранее ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Более 1 млн заразившихся уже выявлено в Италии (1,1 млн), Колумбии (1,1 млн), Аргентине (1,3 млн), Великобритании (1,3 млн), Испании (1,4 млн), России (1,9 млн), Франции (1,9 млн), Бразилии (5,8 млн), Индии (8,7 млн) и США (10,8 млн).