Нежные уши петербуржца не выдержали шума за окном. О своем недовольстве он сообщил миру стрельбой

Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, накануне в пять утра в полицию обратился 32-летний житель улицы Коммунаров. По его словам, часом ранее у него произошел конфликт с соседом. Причиной якобы стало то, что того вывел из себя принадлежащий ему автомобиль, который работал слишком громко. Недовольный шумом отреагировал на ситуацию несколькими выстрелами в воздух из окна своей квартиры, рассказал владелец машины.

Звуки стрельбы раздались накануне ранним утром в Красносельском районе Петербурга. Они могли сообщить миру о недовольстве местного жителя шумом за окном его квартиры. Так ли это, установят следователи.

Полицейские, работающие на месте, выяснили, что пули никого не задели, чужое имущество тоже не пострадало. У стрелка забрали травматический пистолет с действующим разрешением, а его самого отвезли в отдел для разбирательств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемый под подпиской о невыезде. Проверка показала, что в начале «нулевых» он был судим за грабеж, за что получил пять лет лишения свободы условно.

В социальных сетях есть как минимум две страницы с именем, фамилией и датой рождения, которые совпадают с аналогичными данными стрелка. Судя по одной из них, которой, по всей видимости, не пользуются уже несколько лет, оружие в руках он держал достаточно часто, об этом свидетельствуют опубликованные фотографии. Некоторые из таких снимков удостоились аватарки. Другая страница закрыта для просмотра, ее гостя встречает глубокомысленная цитата на тему смысла жизни. Владелец аккаунта им активно пользуется, что подтверждают десятки скрытых записей на стене и две сотни друзей.