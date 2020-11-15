В России на 10 процентов сократилось число ДТП с пьяными водителями

За этот период произошло более 10,2 тыс. автоаварий по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения в состоянии опьянения, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из статистических данных ГИБДД следует, что количество погибших в таких ДТП уменьшилось на 18%, пострадавших — на 11%. Если за девять месяцев прошлого года в них погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, то в этом году жертвами ДТП по вине пьяных водителей стали 2 569 человек, еще 13 662 получили травмы.

Количество ДТП по вине нетрезвых водителей и пешеходов в России в этом году сократилось на 10%. Об этом свидетельствуют данные ГИБДД России за январь — сентябрь 2020 года, которые 15 ноября проанализировал ТАСС .

Пик подобных ДТП приходится на теплое время года — с апреля по сентябрь, но в этом году в сентябре число автоаварий из-за нетрезвых водителей сократилось почти в два раза — с 1 485 до 796. По данным ГИБДД, четверть автомобилистов отказалась проходить медицинское освидетельствование после ДТП.

Виновниками ДТП становятся не только водители в состоянии опьянения, но и нетрезвые пешеходы. В этом году количество таких аварий также сократилось на 10% — с 1 198 до 1 077, число погибших в них уменьшилось на 4%, пострадавших — на 14%.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года полиция приняла 16,5 тыс. сигналов о нетрезвых водителях за рулем, выявлено 370 тыс. фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения. По его словам, если бы нетрезвые водители не были задержаны, то количество смертей в результате пьяных ДТП было бы гораздо больше. За нетрезвое вождение предусмотрено лишение прав, а в случае ДТП с тяжелыми последствиями наступает уголовная ответственность.