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14.11.2020 21:38
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СНБ Армении: Пашиняна пытались убить

Служба национальной безопасности Армении заявила о пресеченной попытке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Задержан экс-глава совета Нацбезопасности страны Артур Ванецян.

Как сообщают СМИ Армении, уголовное дело возбуждено по факту попытки узурпации власти, свержения конституционного строя и подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Задержан экс-глава совета национальной безопасности Артур Ванецян и командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян. Дома у подозреваемых прошли обыски. Было найдено множество единиц оружия, в том числе пулеметы и гранатометы.

Ванецян и его сторонники несколько дней подряд требовали отставки Пашиняна. Поводом стало решение по Карабахскому конфликту.

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Комментарии (1)

Bobr Dobr
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