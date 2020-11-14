СНБ Армении: Пашиняна пытались убить

Служба национальной безопасности Армении заявила о пресеченной попытке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Задержан экс-глава совета Нацбезопасности страны Артур Ванецян.
Как сообщают СМИ Армении, уголовное дело возбуждено по факту попытки узурпации власти, свержения конституционного строя и подготовки убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Задержан экс-глава совета национальной безопасности Артур Ванецян и командир добровольческого отряда «Ашот Еркат» Ашот Минасян. Дома у подозреваемых прошли обыски. Было найдено множество единиц оружия, в том числе пулеметы и гранатометы.
Ванецян и его сторонники несколько дней подряд требовали отставки Пашиняна. Поводом стало решение по Карабахскому конфликту.