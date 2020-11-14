Троицу, которая в Петербурге жульничала с квартирами умерших, отправили в СИЗО. Следователь указал на недосягаемость их мессенджеров

В Петербурге арестовали троицу, которая жульничала с документами о родстве и присваивала квартиры умерших. Двоих из них связывает не только общее дело, но и общая жилплощадь. Следующие пару месяцев им предстоит провести в СИЗО.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 14 ноября. Смольнинский районный суд постановил арестовать Андрея Осипова, Дмитрия Степанова и Анастасию Березину, обвиняемых в мошенничестве. Как сказано в материалах дела, они несколько лет богатели, подделывая документы и присваивая чужое жилье, в то время как оно должно было перейти городу как выморочное. Пока что им вменяют три эпизода на общую сумму более восьми миллионов рублей, но не исключено, что их будет больше. Организатором преступной схемы, по версии следствия, в этой компании выступала ранее судимая по той же мошеннической статье дама.