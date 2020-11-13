В Петербурге задержали троицу, подозреваемую в мошенничестве с квартирами умерших
Петербургские полицейские задержали троицу, которая несколько лет богатела, подделывая документы и присваивая чужое жилье. Разработанная ими мошенническая схема легла в основу уголовного дела.
Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, организатором преступной группы выступила 37-летняя петербурженка, а ее сообщниками — 46-летний горожанин и 43-летний уроженец Пикалево.
Их подозревают в том, что за последние семь лет они незаконно завладели тремя квартирами. Схема была следующая: мошенники узнавали о смерти хозяина, изготавливали поддельные документы, подтверждающие родство одного из них с умершим, предоставляли их нотариусу, который выдавал свидетельство о праве на наследство, после чего они регистрировали право собственности на жилье в региональном управлении Росреестра.
Таком образом в 2013–2014 годах задержанные оформили на себя квартиру стоимостью один миллион рублей на улице Ушинского, а в 2019-м — квартиру за 3,3 млн рублей на улице Руставели и квартиру за 4 млн рублей на улице Дыбенко.
Следователи провели обыски по местам их жительства. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Не исключено, что квартир было больше, эта информация проверяется.
Организатор мошеннической схемы в 2016 году уже была судима по той же уголовной статье и была приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.