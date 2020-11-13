В Петербурге задержали троицу, подозреваемую в мошенничестве с квартирами умерших

Петербургские полицейские задержали троицу, которая несколько лет богатела, подделывая документы и присваивая чужое жилье. Разработанная ими мошенническая схема легла в основу уголовного дела.



Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, организатором преступной группы выступила 37-летняя петербурженка, а ее сообщниками — 46-летний горожанин и 43-летний уроженец Пикалево.



Их подозревают в том, что за последние семь лет они незаконно завладели тремя квартирами. Схема была следующая: мошенники узнавали о смерти хозяина, изготавливали поддельные документы, подтверждающие родство одного из них с умершим, предоставляли их нотариусу, который выдавал свидетельство о праве на наследство, после чего они регистрировали право собственности на жилье в региональном управлении Росреестра.

