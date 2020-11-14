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14.11.2020 15:59
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Эксперт: В мороз заразиться проще, коронавирус повиснет в воздухе

Наступление холодов ситуацию с заболеваемостью коронавирусом не улучшит, вероятность заражения на морозе еще выше. Эксперты советуют надеяться на иммунитет, маски и социальную дистанцию.

Мнение эксперта, руководителя ЛОР-клиники, кандидата медицинских наук, врача высшей категории Владимира Зайцева 14 ноября приводит ТАСС. По его словам, морозный воздух «более вязкий», а значит капли с вирусом не оседают сразу, а какое-то время летают между больными и здоровыми людьми.

Он также отметил, что с наступлением холодов люди в принципе чаще болеют и организмы ослаблены. «На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать достаточно легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», — сообщил Зайцев.

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Комментарии (16)

Павел Михайлов
Зайцев, за сколько диплом купил?
USSR_forever
бред сивой кобылы какой-то....
kuk-vasyusha
Какой же бред несут эти эксперды! Это из серии что вирус посе 23ч опаснее:))
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