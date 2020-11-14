Эксперт: В мороз заразиться проще, коронавирус повиснет в воздухе

Наступление холодов ситуацию с заболеваемостью коронавирусом не улучшит, вероятность заражения на морозе еще выше. Эксперты советуют надеяться на иммунитет, маски и социальную дистанцию.



Мнение эксперта, руководителя ЛОР-клиники, кандидата медицинских наук, врача высшей категории Владимира Зайцева 14 ноября приводит ТАСС. По его словам, морозный воздух «более вязкий», а значит капли с вирусом не оседают сразу, а какое-то время летают между больными и здоровыми людьми.



Он также отметил, что с наступлением холодов люди в принципе чаще болеют и организмы ослаблены. «На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать достаточно легче, она легче задержится в организме и останется там. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче», — сообщил Зайцев.

