МЧС отчиталось о локализации очередного пожара на Петергофском. Горящую крышу потушили за полчаса

Пожарные локализовали второе за сутки возгорание на Петергофском шоссе в Петербурге. Об этом днем 14 ноября сообщает городское управление МЧС.



По информации ведомства, вызов на указанный адрес поступил около двух часов дня. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Вскоре возгоранию присвоили второй ранг сложности из пяти возможных. Через полчаса пламя удалось локализовать. Горела мягкая кровля на площади 60 квадратных метров.



Пожарные также выезжали на Петергофское шоссе, 73, накануне. В первый раз огонь охватил более тысячи квадратных метров здания. Предварительной причиной произошедшего назвали короткое замыкание.

