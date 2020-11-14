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14.11.2020 14:27
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Пожарные расчеты выехали на Петергофское шоссе. Потушенный к утру цех снова горит по второму номеру

В Красносельском районе Петербурга, где накануне тушили горящий цех, вновь поднялся столб черного дыма. На место выехали пожарные расчеты.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, днем 14 ноября им снова поступил вызов на Петергофское шоссе, 73. На площади шестьдесят квадратных метров горит крыша здания. Пожару уже присвоили второй ранг.

Тем временем фотографиями с места событий с редакцией поделились очевидцы. На снимках видно, что в районе вчерашнего ЧП черный дым.

автор фото читательница «Фонтанки» Яна
автор фото читательница «Фонтанки» Яна
автор фото читательница «Фонтанки» Яна
автор фото читательница «Фонтанки» Яна
автор фото читатель «Фонтанки» Александр
автор фото читатель «Фонтанки» Александр

Незадолго до восьми часов вечера 13 ноября на третьем этаже дома № 73 по Петергофскому шоссе вспыхнуло мебельное производство. После автоматической «двойки» пожару присвоили третий номер сложности, а еще через полтора часа повысили до четвертого из пяти возможных. Пожарные несколько часов пытались обуздать пламя, занявшее 1200 квадратных метров. Из здания спасли четырех человек, они не пострадали. Возгорание ликвидировали к утру 14 ноября. Предварительной причиной произошедшего назвали короткое замыкание.

© Фонтанка.Ру

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