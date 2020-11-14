В Красносельском районе Петербурга, где накануне тушили горящий цех, вновь поднялся столб черного дыма. На место выехали пожарные расчеты.



Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении МЧС, днем 14 ноября им снова поступил вызов на Петергофское шоссе, 73. На площади шестьдесят квадратных метров горит крыша здания. Пожару уже присвоили второй ранг.



Тем временем фотографиями с места событий с редакцией поделились очевидцы. На снимках видно, что в районе вчерашнего ЧП черный дым.