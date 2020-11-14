Звезда советского кино Армен Джигарханян скончался в Москве

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни в ночь на 14 ноября. Он был известен по ролям в таких фильмах как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».
«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», — сообщили 14 ноября в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.
Прощание с артистом состоится во вторник, 17 ноября, в его театре. В течение последних четырех лет сообщения о его плохом самочувствии и госпитализациях актера появлялись регулярно. В 2018 он впадал в кому.
Армен Борисович Джигарханян родился в 1935 году в Ереване. Впервые на сцену вышел в 1955 году, исполнив роль в спектакле «Иван Рыбаков» в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. На счету артиста более 250 ролей в театре, кино и озвучке мультфильмов. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер. Среди запомнившихся зрителям фильмов с его участием — «Новые приключения неуловимых», «Дульсинея Тобосская», «Город Зеро», «Ширли-Мырли» и множество других. С 1969 по 1996 год Джигарханян был одним из ведущих актеров Московского театра имени Владимира Маяковского. А в середине 1990-х годов основал Московский драматический театр под собственным руководством. Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.