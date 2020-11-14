Звезда советского кино Армен Джигарханян скончался в Москве

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни в ночь на 14 ноября. Он был известен по ролям в таких фильмах как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43».



«С прискорбием сообщаем, что сегодня умер наш художественный руководитель, народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян», — сообщили 14 ноября в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.



Прощание с артистом состоится во вторник, 17 ноября, в его театре. В течение последних четырех лет сообщения о его плохом самочувствии и госпитализациях актера появлялись регулярно. В 2018 он впадал в кому.

