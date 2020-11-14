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14.11.2020 00:05
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В Москве умерли 69 пациентов с COVID-19

69 пациентов с коронавирусом скончались 13 ноября в Москве, общее число умерших в столице России достигло 7712, следует из данных оперативного штаба.

«В Москве скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 70 умерших. Напомним, 13 ноября в Петербурге официально подтвердили 61 смерть от COVID-19.

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Комментарии (1)

virusanet
сегодня я ставил на 68.
пролёт...

хе-хе.
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