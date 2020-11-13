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13.11.2020 21:49
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Здание ЛЭМЗ на Петергофском горит все ярче. Ранг пожара вплотную приблизился к максимальному

Спасатели не могут остановить распространение пламени на территории цеха в Красносельском районе Петербурга. Горят два этажа.

Как сообщает региональное управление МЧС, в полдесятого вечера 13 ноября пожару присвоили четвертый из пяти возможных номеров сложности. Активно горит теперь не только на третьем, но и на четвертом, последнем этаже цеха. Общая площадь выросла до 1200 квадратных метров.

Пожар начался после половины восьмого вечера. Горит цех на территории Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе, дом 73. Из здания эвакуировали 4 человек.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу

ГУ МЧС по Петербургу

Фото: ГУ МЧС по Петербургу
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

PabloS
Если сгорел отдел документации (архив), то история знакомая по своей гнилой сути. А если цеха с оборудованием или кабинеты, то скорее всего просто нарушение техники безопасности. Я почему-то верю в последнее. Просто кто-то древнючий масляный радиатор уходя забыл выключить.
Маргaрита
Пятница 13. Уход от налогов или сокрытие кражи?
263913591
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