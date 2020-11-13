Спасатели не могут остановить распространение пламени на территории цеха в Красносельском районе Петербурга. Горят два этажа.

Как сообщает региональное управление МЧС, в полдесятого вечера 13 ноября пожару присвоили четвертый из пяти возможных номеров сложности. Активно горит теперь не только на третьем, но и на четвертом, последнем этаже цеха. Общая площадь выросла до 1200 квадратных метров.

Пожар начался после половины восьмого вечера. Горит цех на территории Ленинградского электромеханического завода на Петергофском шоссе, дом 73. Из здания эвакуировали 4 человек.