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13.11.2020 21:25
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Площадь пожара на Петергофском шоссе увеличилась вдвое

Огонь перекинулся на четвертый этаж горящего в Красносельском районе Петербурга цеха на территории электромеханического завода. Площадь пожара увеличилась вдвое.

Как сообщает региональное управление МЧС вечером 13 ноября, площадь пожара с 600 увеличилась до 1200 квадратных метров. Возгорание началось на третьем этаже и в настоящее время перекинулось на четвертый.

Пожару присвоен третий из пяти возможных номеров сложности. На месте работают больше ста спасателей. Из здания были эвакуированы 4 человека. Пострадавших на данный момент нет.

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Комментарии (1)

Мужской Взгляд
Электромеханический завод делает деревянную мебель на 3-м этаже. Чему мы тут удивляемся. Всё ради арендаторов.
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