Смольный рассказал, как отстоять мероприятие на 51 человека и больше. Суетиться надо начинать за 2 недели, происходящее — снимать на видео

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле опубликовал проект распоряжения, где указан порядок согласования и условия проведения мероприятий численностью более 50 человек. Напомним, собираться такой компанией без разрешения запретило 121-е постановление Смольного.



Документ опубликован 13 ноября, порядок не распространяется на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. Зато под него подпадают разовые конгрессно-выставочные мероприятия, торжественные, досуговые и иные. Инициатор должен направить заявление в «Центр развития и поддержки предпринимательства», подведомственный комитету; сделать это надо через личный кабинет на сайте центра и не менее чем за 14 дней до события. До согласования запрещено размещение рекламы или иной информации о времени и месте проведения.