Смольный рассказал, как отстоять мероприятие на 51 человека и больше. Суетиться надо начинать за 2 недели, происходящее — снимать на видео
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле опубликовал проект распоряжения, где указан порядок согласования и условия проведения мероприятий численностью более 50 человек. Напомним, собираться такой компанией без разрешения запретило 121-е постановление Смольного.
Документ опубликован 13 ноября, порядок не распространяется на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. Зато под него подпадают разовые конгрессно-выставочные мероприятия, торжественные, досуговые и иные. Инициатор должен направить заявление в «Центр развития и поддержки предпринимательства», подведомственный комитету; сделать это надо через личный кабинет на сайте центра и не менее чем за 14 дней до события. До согласования запрещено размещение рекламы или иной информации о времени и месте проведения.
К заявлению прилагается план (сценарий): схема размещения основного оборудования и элементов оформления, обоснование необходимости проведения мероприятия в условиях режима повышенной готовности, стандарт безопасной деятельности. Центр в течение 2 суток проверяет документы и передает заявление в комитет со своим заключением. После этого оно рассматривается не более 5 суток, затем еще двое суток есть на то, чтобы уведомить инициатора.
Условия проведения мероприятия стандартны для пандемического периода: термометрия на входе, средства для гигиенической обработки рук, использование участниками и персоналом средств индивидуальной защиты, дезинфекционная обработка каждые 2 часа туалетных комнат и контактных поверхностей, наличие QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности и другие. Не позднее чем через 3 дня инициатор должен направить в комитет отчет о соблюдении вышеуказанных мер «с приложением видеозаписи, подтверждающей достоверность представленной информации».
Напомним, с 14 ноября любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек. О том, что еще запрещено петербуржцам в новой редакции 121-го постановления — читайте в материале «Фонтанки».