Пушкинских активистов пригласили в транспортную полицию из-за баннера с упоминанием губернатора. Плакат протестовал против трассировки шоссе к Южному

Администраторов паблика «ВКонтакте» «Активная Александровская» Александра Беляева и Павла Солодова вызвали для дачи объяснений в транспортную полицию. Поводом стал пост с фото плаката против строительства шоссе к городу-спутнику Южный через поселок с упоминанием губернатора. Об этом 13 ноября «Фонтанке» рассказал Беляев.



«Баннер, видимо, несколько дней висел, я даже об этом не знал. Пост в паблике я разместил, когда плакат уже сняли. Видимо, руководство сказало «транспортникам» проводить проверку, узнавать, кто повесил баннер», — рассказал Беляев.