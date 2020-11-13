Пушкинских активистов пригласили в транспортную полицию из-за баннера с упоминанием губернатора. Плакат протестовал против трассировки шоссе к Южному
Администраторов паблика «ВКонтакте» «Активная Александровская» Александра Беляева и Павла Солодова вызвали для дачи объяснений в транспортную полицию. Поводом стал пост с фото плаката против строительства шоссе к городу-спутнику Южный через поселок с упоминанием губернатора. Об этом 13 ноября «Фонтанке» рассказал Беляев.
«Баннер, видимо, несколько дней висел, я даже об этом не знал. Пост в паблике я разместил, когда плакат уже сняли. Видимо, руководство сказало «транспортникам» проводить проверку, узнавать, кто повесил баннер», — рассказал Беляев.
На баннере, который неизвестные разместили на перилах пешеходного перехода через железнодорожные пути на станции Александровская, градоначальника (без уточнений, какого именно города) называли эпитетом, рифмующимся со строчкой «Наш поселок не транзит». На второй части плаката были высказаны негативные пожелания в адрес бизнесмена Захара Смушкина, а также директора НИПЦ Генплана Юрия Бакея. Также негативная оценка была дана и проекту города-спутника Южный.
Жители Александровской выступают против строительства магистрали к городу-спутнику через поселок и требуют изменить трассировку транспортной артерии. В числе последствий такого решения они называют угрозу уничтожения памятников «Солдатам и офицерам 59-го полка 85-й стрелковой дивизии», «Водовод Виттоловский», фундамента исторической часовни, которую хотят восстановить, привокзальной площади Александровской, а также рекреационных локаций, которые петербуржцы используют для отдыха.