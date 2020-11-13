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13.11.2020 15:27
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Петербурженка забыла на остановке документы для химиотерапии. Вернуть их удалось через день с помощью «Инстаграма»

Петербуржцы через социальные сети помогли вернуть важные документы для назначения химиотерапии. Историю своей мамы в «Инстаграме» рассказала Юлия Плескачевская 13 ноября.

Накануне девушка опубликовала пост с просьбой о помощи. Её 57-летняя мама болеет онкологией, она забыла пакет с документами на остановке на Пискаревском проспекте. «Дело в том, что 17 ноября у неё комиссия для химиотерапии, которую откладывать нельзя», — уточнила петербурженка.

К поиску документов подключилась сотрудница «Пассажиравтотранса», которая пообещала передать информацию коллегам из автопарка. Ещё одна девушка написала, что обсудит с доктором — возможен ли приём без документов. Также были и звонки с незнакомых номеров, в трубке мужской голос просил пять тысяч рублей за утерянный пакет.

13 ноября Плескачевская опубликовала новый пост, в котором сообщила, что документы найдены, и пообещала рассказать подробности позже.

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