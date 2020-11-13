Петербуржцы через социальные сети помогли вернуть важные документы для назначения химиотерапии. Историю своей мамы в «Инстаграме» рассказала Юлия Плескачевская 13 ноября.



Накануне девушка опубликовала пост с просьбой о помощи. Её 57-летняя мама болеет онкологией, она забыла пакет с документами на остановке на Пискаревском проспекте. «Дело в том, что 17 ноября у неё комиссия для химиотерапии, которую откладывать нельзя», — уточнила петербурженка.



К поиску документов подключилась сотрудница «Пассажиравтотранса», которая пообещала передать информацию коллегам из автопарка. Ещё одна девушка написала, что обсудит с доктором — возможен ли приём без документов. Также были и звонки с незнакомых номеров, в трубке мужской голос просил пять тысяч рублей за утерянный пакет.