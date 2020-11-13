Многодетным отцам в России предложили снизить пенсионный возраст

«Необходимо законодательно зафиксировать принцип социального контракта... как объема медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, которая рассчитывается в соответствии с приверженностью профилактике — в данном случае (контракта. — Прим. ред.) региона и гражданина», — цитирует его слова РИА Новости на круглом столе «Реализация «медицинских» поправок, внесенных в Конституцию РФ».

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил о необходимости снижать пенсионный возраст для мужчин после рождения третьего и последующего детей.

Он предложил предусмотреть не только двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком, введение которого обсуждают в России в последние годы, но предусмотреть «снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка» и на один год — при рождении каждого следующего.



Эксперт уверен, что необходимо дополнить закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС понятием «семейное налогообложение», которое должно стать альтернативой налогообложению доходов физических лиц. Оно также предполагает введение понижающего коэффициента при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.



«Мы рекомендуем изменить в плане уменьшения ставку подоходного налога для лиц, регулярно проходящих диспансеризации», — уточнил Аполихин.

