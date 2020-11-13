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13.11.2020 14:42
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Многодетным отцам в России предложили снизить пенсионный возраст

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин заявил о необходимости снижать пенсионный возраст для мужчин после рождения третьего и последующего детей.

«Необходимо законодательно зафиксировать принцип социального контракта... как объема медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, которая рассчитывается в соответствии с приверженностью профилактике — в данном случае (контракта. — Прим. ред.) региона и гражданина», — цитирует его слова РИА Новости на круглом столе «Реализация «медицинских» поправок, внесенных в Конституцию РФ».

Он предложил предусмотреть не только двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отцовский отпуск по уходу за малолетним ребенком, введение которого обсуждают в России в последние годы, но предусмотреть «снижение пенсионного возраста для отцов при наличии детей от трех лет при рождении и воспитании третьего ребенка» и на один год — при рождении каждого следующего.

Эксперт уверен, что необходимо дополнить закон о страховых взносах в ФСС и ФОМС понятием «семейное налогообложение», которое должно стать альтернативой налогообложению доходов физических лиц. Оно также предполагает введение понижающего коэффициента при вступлении в брак и рождении каждого ребенка.

«Мы рекомендуем изменить в плане уменьшения ставку подоходного налога для лиц, регулярно проходящих диспансеризации», — уточнил Аполихин.

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Комментарии (16)

daisychain
Очередной "налог на яйца", только с другой стороны?
По сути, любые выплаты и льготы берутся из чьих-то отчислений. То есть кто-то другой заплатит в бюджет больше, а получит из него меньше.
SERGEY111
Все правильно - кряхтеть на шлифовальном станке закатив очи и сдвинув челюсть вправо совсем непростое и нелегкое занятие .
dedmoroz_5e4d8827384c2
идея здравая, а вот если у мужчины гарем из 3 жен и у каждой жены по паре-тойке детей, он многодетный по нашему законодательству? будет ему льгота или нет?
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