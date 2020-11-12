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12.11.2020 18:47
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В Петербурге не хватает участковых врачей, чтобы заниматься пациентами с коронавирусом на дому

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге существует дефицит кадров, который создает трудности для оказания амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.

«По состоянию на середину года, и вряд ли цифра сильно изменилась, у нас не хватало порядка 400 участковых врачей. Примерно 160 врачей общей практики. Около 140 участковых педиатров. С учетом того, что часть людей увольняется, часть заболевает, периодически может возникать больший дефицит», — заявил он 12 ноября в прямом эфире «Фонтанки».

По его словам, для усиления участковой службы могут быть использованы учащиеся медицинских вузов и сотрудники диспансеров, например кожно-венерологических.

Как писала «Фонтанка», за сутки в Северной столице заболели еще 1667 человек, а умерли 68.

Прямой эфир с участием Дмитрия Лисовца продолжается в эти минуты — следите за ним на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

SERGEY111
Пусть кабинетные теоретики из рпн с согласия властей побольше штрафуют участковых врачей за всякую ерунду по теме ковида по 50 тысяч рублей - дак они очень скоро все побегут не спотыкаясь от "любимой" работы .
syshsun
А мобилизовать ветеринарных врачей,какая разница кому хвосты крутить.
горожанин7
Интервью - пустышка.
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