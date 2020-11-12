В Петербурге не хватает участковых врачей, чтобы заниматься пациентами с коронавирусом на дому

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге существует дефицит кадров, который создает трудности для оказания амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.



«По состоянию на середину года, и вряд ли цифра сильно изменилась, у нас не хватало порядка 400 участковых врачей. Примерно 160 врачей общей практики. Около 140 участковых педиатров. С учетом того, что часть людей увольняется, часть заболевает, периодически может возникать больший дефицит», — заявил он 12 ноября в прямом эфире «Фонтанки».