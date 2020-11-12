В Петербурге не хватает участковых врачей, чтобы заниматься пациентами с коронавирусом на дому
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге существует дефицит кадров, который создает трудности для оказания амбулаторной помощи пациентам с коронавирусом.
«По состоянию на середину года, и вряд ли цифра сильно изменилась, у нас не хватало порядка 400 участковых врачей. Примерно 160 врачей общей практики. Около 140 участковых педиатров. С учетом того, что часть людей увольняется, часть заболевает, периодически может возникать больший дефицит», — заявил он 12 ноября в прямом эфире «Фонтанки».
По его словам, для усиления участковой службы могут быть использованы учащиеся медицинских вузов и сотрудники диспансеров, например кожно-венерологических.
Как писала «Фонтанка», за сутки в Северной столице заболели еще 1667 человек, а умерли 68.
Прямой эфир с участием Дмитрия Лисовца продолжается в эти минуты — следите за ним на «Фонтанке».