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12.11.2020 18:00
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Прямой эфир. Глава комздрава Петербурга отвечает на вопросы «Фонтанки»

В гостях у программы «Инсайд» — председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков спрашивает о том, что городские власти делают, чтобы сбить рост заболеваний. Попробуем также спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с пандемией в Петербурге и узнаем, выдержит ли городское здравоохранение такую нагрузку.

Свои вопросы вы можете задавать во время прямого эфира — пишите в комментариях под этим материалом либо в наших соцсетях «Инстраграм» и «ВКонтакте».

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Комментарии (1)

spb7771250
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