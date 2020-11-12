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12.11.2020 16:36
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В Петербурге вынесли приговор по делу о миллионных хищениях в «Петергофе». Один фигурант умер под следствием, другой наказан условно

В Петербурге завершился первый судебный процесс по делу о хищении бюджетных средств при реконструкции причала в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф». Пособничество в растрате более 40 миллионов рублей оценили в три с половиной года и оставили фигуранта на свободе.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 12 ноября, Петродворцовый райсуд признал виновным в пособничестве в растрате (ст. 160 УК) Алексея Завгороднего. В 2013 году он занимал должность главного инженера в «Феррумленд». Компания является многолетним подрядчиком «Петергофа» и должна была реконструировать 147-метровый причал в Нижнем парке.

Установлено, что при реконструкции с ноября 2013 года по июнь 2014-го на госконтракте стоимостью почти 133 млн рублей похищено 27,9 млн. По версии следствия, нажиться на ремонте решили заместитель директора музея-заповедника «Петергоф» Виктор Сорокин и владелец «Феррумленда» Сергей Железкин. Сорокин якобы привлёк к схеме начальника отдела реставрации ГМЗ Дорохина и ведущего инженера его отдела Демина, Железкин — главного инженера своей компании Завгороднего.

Действовали стандартно: завышенные сметы, невыполненные работы и экономия на том, что всё же было сделано. Завгородний, как уверено следствие, вместе со своим начальником обеспечивал изготовление актов о приемке выполненных работ, а в мае-июне 2014 года совершил аналогичное преступление, поспособствовав растрате 14,9 млн рублей.

Суд приговорил Алексея Завгороднего к 3,5 годам условно с трёхлетним испытательным сроком. Причинённый ГМЗ ущерб подсудимый отрабатывает внерабочее время. «Денежные средства от выполненных работ подлежат компенсации в счет возмещения причиненного ущерба, в связи с чем гражданский иск ФГБУК ГМЗ «Петергоф» признан судом по праву», — уточнили в пресс-службе.

Дело владельца компании-подрядчика Сергея Железкина Петродворцовый суд слушает с апреля. Замдиректора ГМЗ «Петергоф» Виктор Сорокин, который по инициативе ФСБ провёл полгода под арестом, скончался в июле 2018 года после тяжёлой болезни.

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Комментарии (2)

dimas062
"Причинённый ГМЗ ущерб подсудимый отрабатывает внерабочее время" - это ж сколько столетий он будет работать, по мнению суда.
260551481
Главный бенефициар распила остался в стороне, как обычно...
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