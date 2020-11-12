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12.11.2020 15:19
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Грузовик протаранил машину инспекторов ДПС, остановившихся помочь водителю на Ставрополье. Троих отправили в больницу

Двое полицейских пострадали в ДТП в Ставропольском крае утром 12 ноября. Инспекторы ДПС остановились помочь водителю сломавшегося КАМАЗа, но водитель другого грузовика не заметил и протаранил их машину.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю в своём Instagram, вечером 11 ноября в Минераловодском городском округе водитель грузовика КАМАЗ совершил вынужденную остановку на проезжей части из-за отказавшей тормозной системы. Патрулировавший маршрут экипаж ДПС предложил свою помощь в ремонте, а также обеспечил безопасность движения на участке дороги, включив проблесковые маячки на служебной машине и выставив сигнальные конусы.

Около 7:30 12 ноября водитель грузового автомобиля Hyundai не увидел вовремя опасность на дороге, не справился с управлением и протаранил стоящий полицейский автомобиль. В результате двоих инспекторов ДПС отдельного специализированного батальона из Ессентуков и водителя «Хёндэ» с травмами госпитализированы в больницу Пятигорска. Водитель КАМАЗа не пострадал.

По факту ДТП ведется проверка, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (4)

Маэстро
Два варианта: либо слепой, либо тупой. И то и другое за рулём потенциально опасно.
Василий Марущак
Как, как можно не заметить?
Я с 97 года за рулём, и ни разу не встречал прозрачный экипаж ДПС )))
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