Двое полицейских пострадали в ДТП в Ставропольском крае утром 12 ноября. Инспекторы ДПС остановились помочь водителю сломавшегося КАМАЗа, но водитель другого грузовика не заметил и протаранил их машину.



Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю в своём Instagram, вечером 11 ноября в Минераловодском городском округе водитель грузовика КАМАЗ совершил вынужденную остановку на проезжей части из-за отказавшей тормозной системы. Патрулировавший маршрут экипаж ДПС предложил свою помощь в ремонте, а также обеспечил безопасность движения на участке дороги, включив проблесковые маячки на служебной машине и выставив сигнальные конусы.