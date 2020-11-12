Дворец культуры имени Кирова снова оштрафовали за ненадлежащее использование здания-памятника на Васильевском острове

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, КГИОП в марте 2018 года обязал компанию разработать проектную документацию по реставрации памятника и согласовать ее с ведомством. Сделать это нужно было до августа 2019-го. В ноябре прошлого года КГИОП выдал задание на выполнение работ по сохранению здания, но документации так и не получил.

Речь идет о здании, расположенном по адресу: Большой проспект Васильевского острова, 83. С 2001 года оно признано объектом культурного наследия федерального значения.

В результате Василеостровский районный суд оштрафовал компанию за правонарушение по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Она должна заплатить 250 тысяч рублей.

Здание принадлежит ООО «ДК Кирова» — компания предоставляет залы и помещения в аренду, а также занимается организацией мероприятий. Ее владельцы — Алексей и Денис Семеновы. По данным СПАРК, выручка фирмы в 2019 году составила 68,9 млн рублей, а убыток — 19,3 млн.

В 2019 году компанию уже штрафовали за невыполнение ремонта здания. КГИОП по запросу собственника выдал задания на противоаварийный ремонт фасадов здания и на комплексный ремонт, реставрацию и приспособление здания для современного использования, а также на противоаварийный ремонт крыши малой башни. Однако в установленный срок работы также не были выполнены, суд обязал фирму заплатить 200 тысяч рублей за правонарушение.

Дворец культуры имени Кирова построен в 1930–1937 годах по проекту архитектора Ноя Троцкого. Во время Великой Отечественной войны в нем работал госпиталь, а в 1960–1980-е годы там располагался кинотеатр Госфильмофонда «Кинематограф». В 1990-х в здании открыли Дом национальных культур.