FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +3
76.21р90.05р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
12.11.2020 13:43
1
Печать

Защитник «Зенита» Ловрен объяснил, почему игроки так часто травмируются в «коронавирусном сезоне»

Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен прокомментировал 12 ноября в своем твиттере большое количество травм у футболистов в нынешнем сезоне. Таким образом, хорватский спортсмен поддержал полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

«Люди удивляются, откуда так много травм. Всё просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (у меня был отпуск восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого безумное расписание! Кроос прав, и многие тренеры неоднократно говорили то же самое, но никто их не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны подумать на эту тему», — написал Ловрен.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, комментируя идею создания европейской премьер-лиги, заявил, что спортсмены «всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА», а новые соревнования создаются, «чтобы высосать все силы из футболистов и заработать как можно больше денег».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

zelf
Вот бедненькие. У меня аж слёзы навернулись когда читал. Жалко вас ребятки, что вас так мучают. Шли бы куда-нибудь на завод работать. А то глядишь крякните от нагрузок.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний