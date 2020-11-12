Защитник «Зенита» Ловрен объяснил, почему игроки так часто травмируются в «коронавирусном сезоне»
Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен прокомментировал 12 ноября в своем твиттере большое количество травм у футболистов в нынешнем сезоне. Таким образом, хорватский спортсмен поддержал полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.
«Люди удивляются, откуда так много травм. Всё просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, этот год странный из-за коронавируса. Ни полноценного отдыха (у меня был отпуск восемь дней), ни полноценной предсезонной подготовки, а после этого безумное расписание! Кроос прав, и многие тренеры неоднократно говорили то же самое, но никто их не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны подумать на эту тему», — написал Ловрен.
Ранее полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, комментируя идею создания европейской премьер-лиги, заявил, что спортсмены «всего лишь марионетки ФИФА и УЕФА», а новые соревнования создаются, «чтобы высосать все силы из футболистов и заработать как можно больше денег».