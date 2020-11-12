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12.11.2020 11:24
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Южанин, избивший женщину в Пушкине и угрожавший пистолетом соседям, ушёл от наказания. Суд прекратил дело

Пушкинский районный суд 12 ноября прекратил уголовное дело в отношении уроженца Азербайджана Садига Черкезова, который в начале июля устроил разборки с соседями в Пушкине. 47-летнему мужчине вменяли хулиганство и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

«Фонтанка» писала о том, что вечером 6 июля пьяный Черкезов поругался с женщиной и её сыном-подростком у дома № 20 по улице Генерала Хазова. Демонстрируя им свой травматический пистолет Макарова, южанин угрожал семье расправой. Те, естественно, испугались за свою жизнь и здоровье.

Но на угрозах Черкезов не остановился. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, ссылаясь на материалы дела, Черкезов не менее двух раз пнул женщину по левой почке, а после этого ударил рукоятью пистолета по лбу, «чем причинил последней физическую боль и телесные повреждения».

Уголовное дело суду пришлось прекратить, так как об этом попросили потерпевшие. Они объяснили это тем, что Черкезов перед ними извинился и загладил причинённый вред.

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Комментарии (18)

***_555
Не "южанин", а "представитель древнего народа, носитель культуры, идей и традиций тысячелетних цивилизаций".
Vikilein
А Вы уверены, что это были именно деньги, а не угрозы расправы в случае отказа забрать заявление? В полиции ведь скажут, что приходить надо, когда уже убъют или искалечат.
Melaniy
А кто-нибудь из комментаторов обратил внимание, что это "потерпевшие" попросили суд прекратить производство, т.к. "южанин" извинился и загладил вред. Т.е., что потерпевшие взяли деньги у презираемого никого не возмутило, а вот, что суд прекратил дело по примирению всех возмущает. На кого возмущаетесь - на тех кто деньгами меряет свое человеческое достоинство?! Так таких 95% наших сограждан. Подойдите к зеркалу - всё на лице!
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