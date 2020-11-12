Южанин, избивший женщину в Пушкине и угрожавший пистолетом соседям, ушёл от наказания. Суд прекратил дело
Пушкинский районный суд 12 ноября прекратил уголовное дело в отношении уроженца Азербайджана Садига Черкезова, который в начале июля устроил разборки с соседями в Пушкине. 47-летнему мужчине вменяли хулиганство и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.
«Фонтанка» писала о том, что вечером 6 июля пьяный Черкезов поругался с женщиной и её сыном-подростком у дома № 20 по улице Генерала Хазова. Демонстрируя им свой травматический пистолет Макарова, южанин угрожал семье расправой. Те, естественно, испугались за свою жизнь и здоровье.
Но на угрозах Черкезов не остановился. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, ссылаясь на материалы дела, Черкезов не менее двух раз пнул женщину по левой почке, а после этого ударил рукоятью пистолета по лбу, «чем причинил последней физическую боль и телесные повреждения».
Уголовное дело суду пришлось прекратить, так как об этом попросили потерпевшие. Они объяснили это тем, что Черкезов перед ними извинился и загладил причинённый вред.