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07.07.2020 08:59
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В Пушкине недоброжелательного прохожего разоружили на протокол и уголовное дело

Вечерний променад в окрестностях дома закончился для жителя Пушкинского района в отделе полиции. Он распугивал соседей оружием и поднял руку на женщину.

Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, помощи правоохранителей из Пушкина запросили накануне в начале одиннадцатого вечера. По словам горожан, у дома №20 по улице Генерала Хазова разгуливает вооружённый мужчина, который нападает с пистолетом на прохожих.

Подоспевший наряд по указанному адресу застал подходящего под ориентировку человека. Им оказался 47-летний уроженец Азербайджана, который живёт минутах в десяти от места задержания. Вечер понедельника он, по всей видимости, начал со спиртного и продолжил дебошем на улице. От его рук пострадала 34-летняя землячка.

Мужчину доставили в отдел полиции, принадлежащий ему травматический «Макарыч» обменяли на протокол о нарушении общественного порядка и уголовное дело о хулиганстве.

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