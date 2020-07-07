В Пушкине недоброжелательного прохожего разоружили на протокол и уголовное дело

Вечерний променад в окрестностях дома закончился для жителя Пушкинского района в отделе полиции. Он распугивал соседей оружием и поднял руку на женщину.



Как стало известно «Фонтанке» 7 июля, помощи правоохранителей из Пушкина запросили накануне в начале одиннадцатого вечера. По словам горожан, у дома №20 по улице Генерала Хазова разгуливает вооружённый мужчина, который нападает с пистолетом на прохожих.



Подоспевший наряд по указанному адресу застал подходящего под ориентировку человека. Им оказался 47-летний уроженец Азербайджана, который живёт минутах в десяти от места задержания. Вечер понедельника он, по всей видимости, начал со спиртного и продолжил дебошем на улице. От его рук пострадала 34-летняя землячка.

