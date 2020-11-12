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12.11.2020 11:19
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В Новосибирске уволили заведующего детской туберкулезной больницей, в которой медсестра таскала ребенка за волосы

Заведующего детским филиалом туберкулезной больницы в Новосибирске сняли с должности после случаев жестокого обращения с детьми. Об этом сообщило областное правительство 12 ноября.

«Совместная комиссия Минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инциденту. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем», — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, старшую сестру больницы и старшую сестру отделения понизили в должности.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестра туберкулезной больницы хватает маленькую девочку за волосы и бросает ее на кровать. На втором ролике видно, как другая медсестра бьет лежащего в кровати мальчика. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовные дела о жестоком обращении.

Также в правительстве области заявили, что в больнице будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей, а в местах общего пользования — коридорах, игровых, палатах — будет смонтирована система видеонаблюдения.

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