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12.11.2020 10:05
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Роспотребнадзору поручили еженедельно докладывать о борьбе с коронавирусом в регионах

Роспотребнадзор должен еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с коронавирусом. Поручение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина 12 ноября.

«Роспотребнадзору представлять в правительство РФ сводный доклад о ходе исполнения субъектами РФ пункта 6 настоящего перечня поручений с анализом достаточности (недостаточности) принимаемых субъектами РФ и соответствующими предложениями. Срок — до 18 ноября 2020 года, далее — еженедельно», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также должен изменить санитарные правила, повышающие охват тестирования на коронавирус, а регионам поручено еженедельно рассылать прогноз заболеваемости коронавирусом, чтобы оценить достаточность ресурсов для борьбы с ним.

Ранее Михаил Мишустин поручил создать в регионах резервные койки для пациентов с коронавирусом.

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