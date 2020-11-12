Роспотребнадзору поручили еженедельно докладывать о борьбе с коронавирусом в регионах
Роспотребнадзор должен еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с коронавирусом. Поручение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина 12 ноября.
«Роспотребнадзору представлять в правительство РФ сводный доклад о ходе исполнения субъектами РФ пункта 6 настоящего перечня поручений с анализом достаточности (недостаточности) принимаемых субъектами РФ и соответствующими предложениями. Срок — до 18 ноября 2020 года, далее — еженедельно», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также должен изменить санитарные правила, повышающие охват тестирования на коронавирус, а регионам поручено еженедельно рассылать прогноз заболеваемости коронавирусом, чтобы оценить достаточность ресурсов для борьбы с ним.
Ранее Михаил Мишустин поручил создать в регионах резервные койки для пациентов с коронавирусом.