Петербургская погода не зависит от ёлок и лампочек. Горожан ждёт тепло и дождь

Несмотря на то, что в Петербурге уже появились ёлки и другой новогодний декор, тепло из города уходить не собирается.



12 ноября, метеорологические условия в Северной столице продолжит определять тёплый атмосферный фронт, неторопливо смещающийся к востоку. Его стараниями сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



Температура воздуха днём достигнет семи градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 772 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

