По делу о просроченных лекарствах почти на 200 млн приговора не будет. До склада в Петербурге следствие добиралось слишком долго
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении экс-чиновницы из петербургского комитета здравоохранения, с попустительства которой склад «Фармбазы» наполнился просроченными лекарствами. У халатности небольшой срок давности.
О решении 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Людмилу Сычевскую не будут приговаривать за халатность, вменяемое ей преступление было совершено в 2013–2015 годах, соответственно, сроки давности по делу вышли в 2015–2017 годах. На стадии предварительного слушания дело было прекращено.
С обысками к Сычевской и ее коллегам следствие пришло прошлой зимой. Как было установлено позже, экс-глава управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Смольного накупила лекарств на 195 млн рублей. От лица комитета заявка шла в Минздрав, там тратили деньги и отгружали в Петербурге препараты от гемофилии, муковисцидоза, болезни Гоше и других заболеваний. Сычевская, говорилось в фабуле дела, не утруждала себя тем, чтобы сверить запасы с необходимым количеством. Ранее она была занята в фармбизнесе, на момент передачи дела в суд она значилась среди членов совета директоров ОАО «Фармбаза», где и хранились препараты. В деле она была единственной обвиняемой.