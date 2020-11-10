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10.11.2020 16:55
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По делу о просроченных лекарствах почти на 200 млн приговора не будет. До склада в Петербурге следствие добиралось слишком долго

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении экс-чиновницы из петербургского комитета здравоохранения, с попустительства которой склад «Фармбазы» наполнился просроченными лекарствами. У халатности небольшой срок давности.

О решении 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Людмилу Сычевскую не будут приговаривать за халатность, вменяемое ей преступление было совершено в 2013–2015 годах, соответственно, сроки давности по делу вышли в 2015–2017 годах. На стадии предварительного слушания дело было прекращено.

С обысками к Сычевской и ее коллегам следствие пришло прошлой зимой. Как было установлено позже, экс-глава управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Смольного накупила лекарств на 195 млн рублей. От лица комитета заявка шла в Минздрав, там тратили деньги и отгружали в Петербурге препараты от гемофилии, муковисцидоза, болезни Гоше и других заболеваний. Сычевская, говорилось в фабуле дела, не утруждала себя тем, чтобы сверить запасы с необходимым количеством. Ранее она была занята в фармбизнесе, на момент передачи дела в суд она значилась среди членов совета директоров ОАО «Фармбаза», где и хранились препараты. В деле она была единственной обвиняемой.

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Комментарии (8)

260551481
В следствие позвонили или занесли?
BrotherRabbit
Не, ну действительно: это же не перепост какой-нибудь пятилетней давности... это ж всего-навсего просроченных лекарств на 200 миллионов
bombaleilo
Слов нет, одни эмоции
Зарешали как всегда:))))
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