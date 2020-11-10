По делу о просроченных лекарствах почти на 200 млн приговора не будет. До склада в Петербурге следствие добиралось слишком долго

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело в отношении экс-чиновницы из петербургского комитета здравоохранения, с попустительства которой склад «Фармбазы» наполнился просроченными лекарствами. У халатности небольшой срок давности.

О решении 10 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Людмилу Сычевскую не будут приговаривать за халатность, вменяемое ей преступление было совершено в 2013–2015 годах, соответственно, сроки давности по делу вышли в 2015–2017 годах. На стадии предварительного слушания дело было прекращено.