Следствие насчитало просроченных лекарств на складе в Петербурге на 195 миллионов. К суду в деле осталась одна обвиняемая

Суд в Петербурге готовится рассмотреть уголовное дело о халатности в отношении экс-сотрудницы комитета по здравоохранению Смольного Людмилы Сычевской. Ей вменяют ущерб на 195 млн рублей.

О том, что дело передано в Московский районный суд Петербурга, 24 августа сообщает Объединенная пресс-служба, 21-го числа материалы передали судье, дата первого заседания пока не назначена. Дело поступило с единственным обвиняемым, это экс-глава управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению Смольного Людмила Сычевская.

Как в феврале прошлого года писала «Фонтанка», вопросы параллельно с обысками задавали бывшим председателям комитета Валерию Колабутину и Михаилу Дубине. Оба кивнули на профильное управление, которое как раз и возглавляла Сычевская. Бывшая топ-менеджер аптечной сети «Фармакор» спросить о множестве просроченных лекарств на складе «Фармбазы» предложила начальника отдела контроля и организации обеспечения лекарственными средствами, Арину Мисаилову, и ее подчиненных. Через некоторое время Сычевская уволилась, сообщили «Фонтанке» в комздраве. Судя по сайту комитета, сейчас ее место на правах исполняющего обязанности занимает как раз Мисаилова. На момент возбуждения уголовного дела речь шла об ущербе в 70 млн рублей, сейчас сумма выросла до 195 млн. По версии следствия, Сычевская подписывала документы практически не глядя. Она не сверяла, сколько на самом деле городу нужно лекарств, которыми лечат больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше и другими недугами. От лица комитета в Минздрав шла заявка, там ее удовлетворяли, купленные лекарства сгружали на склад, где они и хранились, пока не выходил срок их годности.