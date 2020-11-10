«Небезопасный арахис» перехватили в Морском порту Санкт-Петербурга. В орехах прятались «зайцы».

Как сообщает 10 ноября пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на морском судне в Петербург приехали из Индии четыре контейнера арахиса общим весом 76 тонн. Их ждала московская компания, торгующая овощами, фруктами и орехами.

В порту, как положено, сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный досмотр и нашли в упаковках живых насекомых. Лабораторная экспертиза ФГБУ «Ленинградская МВЛ» подтвердила: арахис заражён вредителем хлебных запасов — чернотелкой Tenebrionidae. Это одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых, насчитывающее до 20 тысяч видов, в том числе в России.