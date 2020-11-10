FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
76.95р91.50р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
10.11.2020 16:16
0
Печать

Из Индии в Петербург тайком приехали вредители, спрятавшись в арахисе

«Небезопасный арахис» перехватили в Морском порту Санкт-Петербурга. В орехах прятались «зайцы».

Как сообщает 10 ноября пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, на морском судне в Петербург приехали из Индии четыре контейнера арахиса общим весом 76 тонн. Их ждала московская компания, торгующая овощами, фруктами и орехами.

В порту, как положено, сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный досмотр и нашли в упаковках живых насекомых. Лабораторная экспертиза ФГБУ «Ленинградская МВЛ» подтвердила: арахис заражён вредителем хлебных запасов — чернотелкой Tenebrionidae. Это одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых, насчитывающее до 20 тысяч видов, в том числе в России.

Фото управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В присутствии владельца груза инспектор Россельхознадзора провёл комиссионный отбор проб на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности зерна». Вредителей нашли в трёх из четырёх контейнеров — 57 тонн арахиса не соответствовали требованиям технического регламента. Вся эта крупная партия была отправлена на фумигацию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний