Петербургский горсуд прекратил дело активиста «Весны», выступавшего против поправок к Конституции

Горсуд в Петербурге прекратил дело об административном правонарушении в отношении активиста движения «Весна» Константина Похильчука, который выступал против поправок к Конституции. Об этом 10 ноября «Фонтанке» сообщил его адвокат Александр Передрук.

«Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным постановление Куйбышевского районного суда и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях Константина», — сказал Передрук.

Как отметила «Апология протеста», петербургский горсуд прекратил дело «даже без отправки на пересмотр в районный суд». «Давно такого не было», — также говорится в сообщении юридической службы в Telegram.