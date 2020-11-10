Петербургский горсуд прекратил дело активиста «Весны», выступавшего против поправок к Конституции
Горсуд в Петербурге прекратил дело об административном правонарушении в отношении активиста движения «Весна» Константина Похильчука, который выступал против поправок к Конституции. Об этом 10 ноября «Фонтанке» сообщил его адвокат Александр Передрук.
«Санкт-Петербургский городской суд признал незаконным постановление Куйбышевского районного суда и прекратил производство по делу в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях Константина», — сказал Передрук.
Как отметила «Апология протеста», петербургский горсуд прекратил дело «даже без отправки на пересмотр в районный суд». «Давно такого не было», — также говорится в сообщении юридической службы в Telegram.
Похильчука задержали в середине сентября и доставили в 28-й отдел из-за акции против поправок к Конституции, которая прошла 15 июля в центре Петербурга.
На следующей день задержанного признали виновным в нарушении правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Куйбышевский районный суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Это минимальная санкция, предусмотренная законом.