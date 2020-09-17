FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 13:51
0
Печать

В Петербурге наказали участника июльской акции против поправок к Конституции. Его ждёт штраф

Сбор подписей под иском против поправок к Конституции закончился для активиста петербургской «Весны» штрафом за нарушение правил проведения митинга. Суд наказал его по нижней планке.

Как сообщил «Фонтанке» старший партнёр «Апологии протеста» адвокат Александр Передрук, 17 сентября Куйбышевский суд признал Константина Похильчука виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Это минимальная денежная санкция, предусмотренная законом.

Активиста «Весны» Похильчука полицейские задержали накануне на остановке общественного транспорта. Внимание правоохранителей он привлёк участием в акции против поправок к Конституции 15 июля. Адвокат рассказал, что у полиции есть двухчасовая запись мероприятия, Похильчука на ней он пока не увидел.

В среду, 16 сентября, полицейские также задержали участника акции в поддержку крымских татар Асана Мумджи. Материалы на него суд рассмотрит 30 сентября.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний