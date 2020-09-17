В Петербурге наказали участника июльской акции против поправок к Конституции. Его ждёт штраф

Сбор подписей под иском против поправок к Конституции закончился для активиста петербургской «Весны» штрафом за нарушение правил проведения митинга. Суд наказал его по нижней планке.



Как сообщил «Фонтанке» старший партнёр «Апологии протеста» адвокат Александр Передрук, 17 сентября Куйбышевский суд признал Константина Похильчука виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей. Это минимальная денежная санкция, предусмотренная законом.

Активиста «Весны» Похильчука полицейские задержали накануне на остановке общественного транспорта. Внимание правоохранителей он привлёк участием в акции против поправок к Конституции 15 июля. Адвокат рассказал, что у полиции есть двухчасовая запись мероприятия, Похильчука на ней он пока не увидел.