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10.11.2020 15:44
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«Зениту» выбрали соперника по 1/8 финала Кубка России

Жеребьёвка 1/8 финала Кубка России состоялась в Москве на стадионе «Лужники» во вторник, 10 ноября. С этой стадии в борьбу за титул включаются команды премьер-лиги, в том числе петербургский «Зенит».

Сине-бело-голубым выпало играть на своем поле с тульским «Арсеналом».

Полностью итоги жеребьёвки выглядят следующим образом:

«Локомотив» — «Тамбов»

«Краснодар» — «Сочи»

«Динамо» — «Спартак»

«Зенит» — «Арсенал»

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»

«Ростов» — «Ахмат»

«Уфа» — «Урал»

«Химки» — «Крылья Советов»

Даты проведения матчей будут определены позднее. Напомним, действующий обладатель Кубка России — «Зенит».

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Комментарии (1)

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От одних названий уже грустно - "тамбов", "крылья советов", "ахмат"
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