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10.11.2020 13:05
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Telegram снова сломался. На сей раз сигналы SOS поступают в основном из Белоруссии и Украины

Пользователи Telegram испытывают проблемы с приложением днём 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Downdetector.

В официальном канале мессенджера подтвердили наличие некоторых трудностей с использованием их продукта.

«У второго дата-центра Telegram снова проблемы. По большей части затронуты пользователи, подключенные ко второму дата-центру, проблемы с доступом к мессенджеру могут наблюдаться в Беларуси, Украине и ряде городов России», — написали разработчики.

Это уже четвёртый сбой в работе Telegram за последние несколько недель. О проблемах сообщалось 25 сентября, 4 октября и 7 октября.

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Комментарии (2)

Василиска П
Пользуюсь каждый день в СПб, сбоев не заметила.
Nafanka
Взялись за Телеграмм... У Батьки, видать, программеры-то повыше коленцем, чем у Павлуши... )))
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