Telegram снова сломался. На сей раз сигналы SOS поступают в основном из Белоруссии и Украины

Пользователи Telegram испытывают проблемы с приложением днём 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Downdetector.



В официальном канале мессенджера подтвердили наличие некоторых трудностей с использованием их продукта.



«У второго дата-центра Telegram снова проблемы. По большей части затронуты пользователи, подключенные ко второму дата-центру, проблемы с доступом к мессенджеру могут наблюдаться в Беларуси, Украине и ряде городов России», — написали разработчики.



Это уже четвёртый сбой в работе Telegram за последние несколько недель. О проблемах сообщалось 25 сентября, 4 октября и 7 октября.

