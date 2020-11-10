В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом через еду в ресторане

Риск заражения коронавирусом в ресторане через еду невелик. Куда более вероятно подхватить вирус в общественных местах при несоблюдении мер профилактики. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — сообщил Лебедев 10 ноября РИА Новости.

Он отметил, что отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции и плохая гигиена чаще всего приводят к болезни.