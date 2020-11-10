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10.11.2020 07:50
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В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом через еду в ресторане

Риск заражения коронавирусом в ресторане через еду невелик. Куда более вероятно подхватить вирус в общественных местах при несоблюдении мер профилактики. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%, при этом в продуктах питания его не выявлено», — сообщил Лебедев 10 ноября РИА Новости.

Он отметил, что отсутствие масок, несоблюдение социальной дистанции и плохая гигиена чаще всего приводят к болезни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в большинстве случаев люди заражаются коронавирусом в транспорте.

За минувшие сутки в России выявили рекордное количество новых случаев коронавируса — 21 798. За время эпидемии коронавирусом в стране заразились 1 796 132 человека, 30,8 тысячи из них скончались.

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Комментарии (1)

iAm2Cool
Выводы - уволить всех в правительстве, кто принимал решение весной запретить работу фудкортов, кафе, ресторанов и посещение парков, но при этом разрешил продолжить работу общественному транспорту :)

Всегда предполагал, что метро, где мощный поток воздуха из вентиляции проносится от одного пассажира к другому через весь вагон за пару секунд - самый лучший переносчик любых инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем. Чихнет в голове вагона кто-то и весь вагон уже получил дозу. Про поручни вагонов и эскалаторов просто молчу, это уже мелочи. Но метро закрывать было низзззя, а кафешки и парки можно. Иначе никак не получается имитация бурной деятельности.
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