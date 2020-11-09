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09.11.2020 23:03
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Лекарство не для всех. Новости о вакцине от коронавируса обвалили акции Netflix и Zoom

Новости об успешных клинических испытаниях немецко-американской вакцины обрушили акции Zoom почти на 20%. Также стремительно дешевеют бумаги других компаний, которые выиграли от пандемии.

Акции сервиса видеоконференций Zoom 9 ноября подешевели с 500 долларов до 415. Бумаги компании Netflix, которая занимается поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, рухнули на 6,3% - до 482,2 долларов за штуку.

Также потеряли в цене акции разработчика видеоигр Activision Blizzard (минус 2,1%) и сервиса Amazon (минус 3,4%). Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, с обвалом столкнулись компании, которые разрабатывают и продают тесты на коронавирус. В общей сложности порядка десяти производителей, бумаги которых торгуются на бирже, потеряли в цене порядка 38 миллиардов долларов.

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S 9 ноября сообщили, что их вакцина от COVID-19 показала 90% эффективность. На фоне успеха иностранного препарата взлетели мировые площадки, индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы за полтора месяца.

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Комментарии (2)

pregatus
Рынок оптимистично воспринял. Если и правда в ближайшие месяцы удастся уже начать массовую вакцинацию, будет здорово.
virusanet
выборы прошли,
и циферки, даже в маскве, в низ поползли...

хе-хе.
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