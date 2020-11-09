Лекарство не для всех. Новости о вакцине от коронавируса обвалили акции Netflix и Zoom

Новости об успешных клинических испытаниях немецко-американской вакцины обрушили акции Zoom почти на 20%. Также стремительно дешевеют бумаги других компаний, которые выиграли от пандемии.



Акции сервиса видеоконференций Zoom 9 ноября подешевели с 500 долларов до 415. Бумаги компании Netflix, которая занимается поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, рухнули на 6,3% - до 482,2 долларов за штуку.



Также потеряли в цене акции разработчика видеоигр Activision Blizzard (минус 2,1%) и сервиса Amazon (минус 3,4%). Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, с обвалом столкнулись компании, которые разрабатывают и продают тесты на коронавирус. В общей сложности порядка десяти производителей, бумаги которых торгуются на бирже, потеряли в цене порядка 38 миллиардов долларов.

