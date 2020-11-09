Индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы за полтора месяца, поднявшись вслед за мировыми рынками на фоне успехов иностранной вакцины
Главные показатели российского фондового рынка — индексы Московской биржи и РТС — поднимаются вместе с мировыми площадками и нефтью на фоне новостей об успешных клинических испытаниях немецко-американской вакцины.
К вечеру 9 ноября индекс Мосбиржи вырос на 3,18% и составил 2987,75 пункта. Индекс РТС поднялся на 4,92% к закрытию до 1236,3 пункта. Таким образом, они обновили максимумы за 1,5 месяца, превысив отметки в 2965 и 1225 пунктов.
Подорожали акции «Лукойла» (9,5%), «Татнефти» (8,8%), «Аэрофлота» (8,45%), «НОВАТЭКа» (7,88%) и «Сбербанка» (5,7%). Подешевели акции Polymetal International (-11,47%), «Полюса» (-8,73%), Petropavlovsk (-3,61%).
Индексы российского рынка растут вместе с мировыми площадками и нефтью, которая резко подорожала на торгах 9 ноября после новостей об успешных клинических испытаниях вакцины немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. По данным на 19:09, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе подорожали на 8,14%, к этому моменту они торгуются по $42,66 за баррель.